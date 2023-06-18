MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"Mauro Icardi burada bir yıldız. Taraftarlar onun için saçını boyuyor. Her golde 55 bin kişi tarafından söylenen kendi şarkısı var. Çok güçlü. Hızlı değil ama inanılmaz bir top hakimiyeti ve bitiriciliği var. Bana göre, Galatasaray'da kalmak zorunda olsa bile Paris'te oynamak için hala bir şansı var. Eğer spor dışı şeylere değil de kariyerine odaklanırsa, o bir fenomen olur"