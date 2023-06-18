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Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey, geleceğiyle ilgili Fransız basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transferi hakkında da konuşan 22 yaşındaki sağ bekten ayrılık itirafı geldi. İşte o sözler...

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  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMASI

    "Sakatlanmam, çok iyi bir sezon geçirdikten sonra benim için hayal kırıklığı oldu. milli takımda oynayabilmek benim için büyük deneyim olurdu. Son iki lig maçını oynarken de bileğimde problem vardı ama şampiyonluğu kazanmak zorundaydım. Milli takım doktoru sakatlığımın kalıcı olmaması ve tamamen geçmesi için mutlaka dinlenmem gerektiğini söyledi."
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    KAMPA ALINMAMASI

    "Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray, Avusturya'da antrenman yaparken beni U19 takımına gönderdiler. Bunun nedeni ise yeni teknik direktör Okan Buruk'un sezon öncesi kampını bir hafta öne almasıydı. Ben de o zaman büyükannemle tatildeydim. Kamp yapacağımızın haberini 2 gün önce duygum ve oraya gitmem pek mümkün değildi. Büyükannemin rahatsızlığı da vardı."
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    "MENAJERİME 'TAKIM BUL' DEDİM"

    "İkinci kampa çağrılmadığımı görünce hemen menajerime bana kulüp bulmasını söyledim. Ayrıca yönetim de Leo Dubois'i transfer edecekleri için beni pek umursamadılar. Hiyerarşide Omar ve Leo'nun ardından 3. sırada yer alıyordum. Antalyaspor maçından önce ikisi de sakatlandı. A Takıma geri çağrıldım. Hiçbir hazırlık yapmamama rağmen o şansı bir daha kaybetmemek için elimden geleni yaptım."
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    MİLLİ TAKIM TERCİHİ

    "Kamerun benim anavatanım ama kendimi oraya ait hissetmiyorum.Kendimi bir yere ait hissetmek için ülkeyi, kültürünü bilmem lazım. Olay sadece futbol değil. Bir ülke için savaşmaktan bahsediyoruz. Bu yüzden beni anlamalısınız. Sahaya en iyi oyununu yansıtmak için o formayı sevmelisin."
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    "İLK DEFA BU KADAR SEVGİ GÖRDÜM"

    "Hayatımda ilk kez bu kadar çok sevgi görüyorum. Bu çılgınca bir durum. Sevginin karşılığı olarak sahaya her şeyimi vermem gerektiğini biliyordum. Galatasaray çok büyük bir kulüp, bu yüzden de kendimi çok şanslı hissediyorum. Nef Stadı'nda oynadıysanız dünyanın herhangi bir atmosferine hazırsınız demektir."
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    LEO DUBOIS SÖZLERİ

    "Bazen Dubois ile konuşmaktan rahatsız oluyordum ama oyun bu, o da beni yedek kulübesine oturtabilirdi. Garip bir duygu, soyunma odasında çok fazla Fransız yok, bu yüzden ülkenizden birinin yerini almak kolay değil. İyi ve saygılı bir ilişkimiz vardı."
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    "AYRILAMAZDIM"

    Güzel bir iz bırakmadan kulüpten ayrılamazdım. yarım kalmış bir hikaye olurdu. Icardi imzaattığında korkmuştum. (Gülerek) Az önce aldığımız Inter'in PSG'nin Mauro'su mu dedim! Süper Lig'i daha rahat bir lig olarak görüyor insanlar ama öyle değil seviyesi ciddi anlamda yüksek. Yeni gelenlere çok çabuk uyum sağladım. Herkes en doğru bildiğini yaptı. Özellikle Dries Mertens tam bir profesyonellik örneği.
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

    "Mauro Icardi burada bir yıldız. Taraftarlar onun için saçını boyuyor. Her golde 55 bin kişi tarafından söylenen kendi şarkısı var. Çok güçlü. Hızlı değil ama inanılmaz bir top hakimiyeti ve bitiriciliği var. Bana göre, Galatasaray'da kalmak zorunda olsa bile Paris'te oynamak için hala bir şansı var. Eğer spor dışı şeylere değil de kariyerine odaklanırsa, o bir fenomen olur"
  • Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'den ayrılık sözleri!

    TRANSFER OLACAK MI?

    "Galatasaraylıyım ama daha büyük hedeflerim var. Beni anlayacaklarını ve buna saygı duyacaklarını düşünüyorum, çünkü hiç aldatmadım. Tek bir kariyerimiz var ve onun peşinden gitmeliyiz. Arsenal'in ilgisi gurur verici, hedeflediğim lig de Premier Lig, bakalım neler olacak."

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