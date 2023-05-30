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Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk sözleri!

Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, maçın ardından büyük coşku yaşarken futbolcular şampiyonluğu yorumladı...

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Victor Nelsson: "Bütün yıl çalıştık, sonunda amacımıza ulaştık. Çok mutluyum. Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimiz maçı unutamıyorum, en iyi maçımızdı. Hedefimizde Şampiyonlar Ligi ve gelecek sezon yeniden şampiyon olmak var. Şimdi bunu kutlayalım."
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Kazımcan Karataş: "Tüylerim diken diken! Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü bunu bir kez daha gösterdik. Galatasaray ailesine armağan olsun. Büyük gurur, büyük şans. İlk senemde şampiyon oldum. Florya'da kutlamalara devam edeceğiz. Bunu hayal ederek geldik. Abdulkerim Bardakcı ile hep konuşuyordum. Dünya yıldızlarıyla elimizden geleni yaptık ve şampiyon olduk. Türkiye'nin en büyüğüyüz."
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Kerem Aktürkoğlu: "Sonuna kadar hak ettik, çok mutluyuz. Galatasaraylı olmanın gururunu günlük hayatta bile yaşıyorum. Kupayı kaldıracak olmak bile benim için büyük bir mutluluk, gurur. Şampiyonluğumuz taraftarlarımıza armağan olsun. Sonuna kadar hak ettik."

     
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Yunus Akgün: "Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyon İstanbul'a geliyor, taraftarlarımız bizi beklesin."
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Dries Mertens: "Çok mutluyum. Ligi şampiyon olarak bitiriyoruz. Başladığımız işi yarım bırakmadık."
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Mauro Icardi: "Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu."
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Fernando Muslera: "Geçen sene çok zorlu bir sezon geçirdik. Dursun Özbek ve Erden Timur'un gelmesiyle farklı bir yola girdik. Herkesin şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın inanılmaz payı vardı bunda. Hocalarımıza, Florya çalışanlarına, takım arkadaşlarıma, stat çalışanlarına takım arkadaşlarıma ve ailelerine tebriklerimi gönderiyorum. Hepimiz çok mutluyuz."
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Sergio Oliveira: "Bu an için çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. Galatasaray'a şampiyonluk için geldiğimi belirtiyordum sürekli. Bunu kazanmak için süreklilik ve devamlılık gerekiyordu. Dürüstçe söylemek gerekiyor, iyi bir takım kurduk. Taraftarımızın gurur duyabileceği bir takım olduğumuz için mutlu olmalıyız. Bu şampiyonluk herkes için, bütün kulübümüz için."

     
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Abdülkerim Bardakcı: "Şampiyonluk... O kadar mutluyum ki kelimelerin bittiği yerdeyim. Sene başında hedefimiz şampiyonluktu çok şükür buna ulaştık. Her zaman tek büyük Galatasaray."

     
  • Galatasaray'ın yıldızlarından şampiyonluk açıklamaları: Icardi, Mertens, Muslera ve Oliveira! - Galatasaray haberleri

    Berkan Kutlu: "Çok mutluyuz, camiaya armağan olsun. Galatasaray bu! Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılında gerekeni yaptı, hem de Başkent Ankara'da! Taraftarlarımıza selam olsun."

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