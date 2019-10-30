Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçı puansız geçen, Süper Lig’de son olarak Beşiktaş’a yenilerek zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray’ı önümüzdeki 40 günlük sürede zorlu bir maraton bekliyor.

Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de bu hafta Çaykur Rizespor'u konuk ettikten sonra Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Ardından Başakşehir ile ve rakip sahada Trabzonspor ile karşılaşacak. İlk yarıdaki son son 3 maçını nispeten zayıf takımlarla oynayacak Cimbom, Devler Ligi'nde ise Real Madrid (D),Club Brugge ve PSG (D) maçları ile ilk 2 savaşında yer alacak.