        Galatasaray, Jelert'i Southampton'a kiraladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Jelert'i Southampton'a kiraladı!

        Galatasaray, Elias Jelert'in satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 21:02 Güncelleme: 31.08.2025 - 21:24
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray, Elias Jelert'in satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandığını açıkladı.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir.

        Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir.

        Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

        Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir."

        "BENİM İÇİN İYİ BİR PLANDI"

        Transfer sonrası konuşan Danimarkalı sağ bek, "Çok mutluyum. Başından beri ilgiyi duyduğumda, "Tamam, kulübü Premier Lig'den tanıyorum, hedefin tekrar yükselmek olduğunu biliyorum ve bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorum" diye düşündüm. Tekrar yükselmenin çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden benim için iyi bir plandı." dedi.

