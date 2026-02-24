Galatasaray, Juventus karşısında tam kadro!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Torino kentine hareket etti.

Sarı-kırmızılılarda maç kadrosu da açıklandı. Galatasaray'da UEFA listesine bildirilmeyen Nhaga, Can Armando Güner ve Arda Ünyay dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Galatasaray'ın 23 kişilik kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."