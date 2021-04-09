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Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, hangi gün? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'in 34. haftasının en kritik maçlarından biri olan Galatasaray Karagümrük maçı için geri sayım başladı. Son 4 maçında 3 kez puan kaybeden Galatasaray, Karagümrük karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. İşte büyük bir merakla beklenen Galatasaray Karagümrük mücadelesi öncesi son bilgiler...

Galatasaray Karagümrük maçı ne zaman, hangi gün? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Galatasaray Karagümrük maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Cumartesi saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Karagümrük maçı hangi kanalda?

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Karagümrük maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Fernandes, Feghouli, Oğulcan, Falcao.

Karagümrük : Hedenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Castro, Ndao, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Mevlüt

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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