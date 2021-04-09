Galatasaray Karagümrük maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Cumartesi saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Karagümrük maçı hangi kanalda?

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Karagümrük maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Fernandes, Feghouli, Oğulcan, Falcao.

Karagümrük : Hedenstad, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Castro, Ndao, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Mevlüt