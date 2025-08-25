Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kayseri’de farklı kazanırken ilkleri yaşadı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kayseri’de farklı kazanırken ilkleri yaşadı

        Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u 4-0'lık skorla farklı mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekipte Eren Elmalı kariyerindeki ilk kafa golünü atarken, Victor Osimhen de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Leroy Sane ise sarı-kırmızılı formayla gol siftahını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 10:55 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cimbom, ilkleri yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’in 3’üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 21.30’da başlayan mücadelede Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Mehmet Kısal üstlendi.

        Karşılaşmada baskın oyun ortaya koyan Galatasaray, 36’ncı dakikada Eren Elmalı’nın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı önde kapattı: 0-1. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, 46’ncı dakikada bir kez daha Eren Elmalı ile farkı 2’ye çıkardı: 0-2. Maçın büyük bölümünü üstün oynayan Galatasaray, 86’ncı dakikada Victor Osimhen ve 90+3’üncü dakikada Leroy Sane’nin attığı gollerle sahadan 4-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, yoluna 3’te 3 ile devam etti.

        REKLAM

        GALATASARAY’IN MÜTHİŞ SEZON BAŞLANGICI SÜRÜYOR

        Galatasaray; Gaziantep FK’yı 3-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0 ve Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek Süper Lig’in ilk 3 haftasında kalesini gole kapatarak 2007-2008'den bu yana ilk kez üst üste galip gelmiş oldu. Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, oynadığı son 7 Süper Lig maçını gol yemeden kazanarak kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarlarken, Kayserispor mücadelesiyle birlikte üst üste 10’uncu deplasman galibiyetini de aldı.

        Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise kariyerinde 3’üncü kez Süper Lig’de 11 maçlık galibiyet serisi yakalayarak bunu birden fazla kez başaran tek teknik adam oldu. Daha önce Buruk, Ekim 2022 - Mart 2023 aralığında 14 galibiyet, Ocak 2024 - Mayıs 2024 aralığında ise 17 galibiyet almıştı.

        VICTOR OSIMHEN BU SEZON İLK KEZ GOL ATTI

        Süper Lig ve Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ücreti ödenen oyuncusu olan Victor Osimhen, bu sezon ilk golünü Kayserispor ağlarına gönderdi. Yeni sezonda ilk kez bir karşılaşmaya 11’de başlayan Nijeryalı santrfor, 86’ncı dakikada takımının 3’üncü golünü kaydederek ilk golünü atmış oldu. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de attığı 26 golle gol kralı olan 26 yaşındaki oyuncu, Kayserispor ağlarını da sarsarak gollerine yeni sezonda da devam etti.

        LEROY SANE SİFTAHI YAPTI

        Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’den kadroya dahil edilen Leroy Sane, parçalı formayla ilk golünü attı. Kayserispor mücadelesine ilk 11’de başlayan 29 yaşındaki Alman oyuncu, 90+3’üncü dakikada fileleri sarsarak karşılaşmanın kapanış golüne imza attı. Maç boyunca etkili oyun ortaya koyan Sane, aynı zamanda 46’ncı dakikada Eren Elmalı’nın golünde de asisti yapan isim oldu. Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist yaparak tamamlayan Leroy Sane, 28 Ekim 2023’ten bu yana ilk kez bir lig maçında hem gol hem de asist yaptı. Daha önce Leroy Sane, 2023-2024 Bundesliga sezonunun 9’uncu haftasında Bayern Münih ile Darmstadt arasında oynanan mücadelede 2 gol ve 1 asist kaydetmişti.

        4000’İNCİ GOL EREN ELMALI’DAN

        Galatasaray’da 25 yaşındaki milli oyuncu Eren Elmalı, 36 ve 46’ncı dakikada Kayserispor ağlarına gönderdiği 2 golle maçın yıldızı oldu. Eren’in ilk golü sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig tarihindeki 4000’inci golü olarak kayıtlara geçti. Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK mücadelesinde de fileleri havalandıran Eren Elmalı, bu sezon ligdeki 3’üncü maçında 3’üncü golünü kaydetti. Eren Elmalı, Sarı-kırmızılı ekibe gelmeden önce Süper Lig'de Kasımpaşa ve Trabzonspor formasıyla çıktığı 122 maçta sadece 1 gol atmıştı.

        NICOLO ZANIOLO’DAN 2 YIL SONRA SKOR KATKISI

        Sarı-kırmızılı ekipte İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla yaklaşık 2 yıl sonra bir maçta skor katkısı üretti. Kayserispor mücadelesine yedek soyunan 26 yaşındaki oyuncu, 79’uncu dakikada Yunus Akgün’ün yerine oyuna girdi. Girdikten sonra etkisini gösteren Zaniolo, 86’ncı dakikada Victor Osimhen’in golünde asisti yapan isim oldu. Bu asistle Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla yaklaşık 2 yıl sonra skora katkı sağladı. İtalyan oyuncu son olarak sarı-kırmızılı formayla 4 Haziran 2023’te oynanan Fenerbahçe mücadelesinde 2 gol atarak tabelaya etki etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı pusu!
        Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı pusu!
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Lavrov'dan Putin-Zelenskiy zirvesi mesajı
        Lavrov'dan Putin-Zelenskiy zirvesi mesajı