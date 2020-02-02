Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 33 puanla 19. haftayı 6. sırada tamamladı. Kayserispor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda 11 puan topladı ve 19. haftayı son sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı Galatasaray, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan, Onyekuru, Işık Kaan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Emre Taşdemir, Henrique, Lopes, Mesanovic, Djedje, Rienstra, Angelo, Campanharo, Uzodimma, Situm

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Kayserispor'u mağlup etti. Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

4 İSİM YOK

İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak. Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ve Adem Büyük müsabakada sarı kart görmeleri halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

48. RANDEVU

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.