AHMET ÇAKAR: Maçta hakem için iki kritik pozisyon var. Torreira'ya verilen penaltı. Penaltı çok açık, kırm-ı zı kart da doğru. Üstelik bu penaltı, VAR yardımıyla geliyor . Fakat burada tartışılacak olay, hakem vücut diliyle VAR daveti gelmeden önce Torreira'nın başka bir alanda faul yaptığını belirtiyor. İşte o zaman olay ciddi bir hata haline dönüşüyor. Bir diğer kritik karar da ilk yar-ı nın son dakikasında Nelsson'a verilmesi gerektiği tartışılan kırmızı kart. Bence önce Kayserisporlu oyuncu, Nelsson'un boynuna sarılıyor ve dolayısıyla kırmızı kart yok. (SABAH)