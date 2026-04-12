Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Lig'de lider durumda olan sarı kırmızılılar, Kocaelispor'u yenip rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını dörde çıkarmak istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla taraftarlar karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak kritik karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yerini almaya başladı. Taraftarlar “Galatasaray–Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusuna yanıt ararken, iki takımın sahaya çıkacağı tarih ve detaylar merak konusu oldu. Özellikle maçın yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar

        2

        GALATASARAY- KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Kocaelispor maçı 12 Nisan Pazar (bu akşam) 20.00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper

        4

        42. RANDEVU

        Galatasaray ile Kocaelispor, yarın Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

        Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

        Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.

        İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.

        5

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin sahasında en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi. Galatasaray ile Kocaelispor takımları ligde daha önce İstanbul'da 20 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 46 golüne, Kocaelispor 26 golle yanıt verebildi.

