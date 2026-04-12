Galatasaray- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 29. hafta
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'u konuk ediyor. Lig'de lider durumda olan sarı kırmızılılar, Kocaelispor'u yenip rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını dörde çıkarmak istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla taraftarlar karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray ile Kocaelispor arasında oynanacak kritik karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yerini almaya başladı. Taraftarlar “Galatasaray–Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?” sorusuna yanıt ararken, iki takımın sahaya çıkacağı tarih ve detaylar merak konusu oldu. Özellikle maçın yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar
GALATASARAY- KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Kocaelispor maçı 12 Nisan Pazar (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper
42. RANDEVU
Galatasaray ile Kocaelispor, yarın Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.
Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin sahasında en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi. Galatasaray ile Kocaelispor takımları ligde daha önce İstanbul'da 20 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 46 golüne, Kocaelispor 26 golle yanıt verebildi.