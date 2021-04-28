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Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi

Galatasaray Konyaspor maçı CANLI YAYIN! Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

GALATASARAY - KONYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 2

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed
YEDEKLER: Okan, Taylan, Babel, Falcao, Linnes, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Arda, Feghouli
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KONYASPOR: Sehic, Barış Yardımcı, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Diomande, Sekidika, Shengelia, Kravets
YEDEKLER: Erten, Volkan, Jevtovic, Bytqi, Cikallesi, İsmail, Miya, Doğan Can, Musa, Daci
TEKNİKDİREKTÖR: İlhan Palut

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AYRINTILI PUAN DURUMU

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.

40. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 39 maçta sarı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı.

İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.

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