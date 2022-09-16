Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında henüz gol dahi yememiş olan lider Konyaspor'u konuk ediyor.
STAT: Nef Stadı
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
YEDEKLER: Okan, Dubois, Midtsjö, Seferovic, Berkan, Rashica, Yusuf, Abdülkerim, Barış, Icardi
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Endri Çekici, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir
YEDEKLER: Erhan, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Kahraman, Ikpeazu, Oğulcan, Ahmet, Cebrail, Mame
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
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Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.
Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.
SON 4 MAÇINI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta yenilmedi.
Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.
GOLLER GOMİS VE KEREM'DEN
Galatasaray'da ilk 6 haftada atılan 7 golün 6'sını Bafetimbi Gomis ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Fransız santrfor Gomis 4, milli futbolcu Kerem'in ise 2 kez ağları havalandırdığı sarı-kırmızılılarda 1 gol ise rakip tarafından kendi kalesine atıldı.
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