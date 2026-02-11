Galatasaray kritik virajda: Avrupa ve ligde zorlu maçlar!
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor maçı ile başlayan periyotta oldukça kritik maçlara çıkacak.
Süper Lig'de bitime 13 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, lig ve Avrupa'da zorlu bir viraja giriyor.
Süper Lig'in 22. haftasında Eyüp'ü konuk edecek Sarı-Kırmızılılar, 17 Şubat'ta ise Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak.
23. haftada Konyaspor konuk olacak Galatasaray, 25 Şubat'ta Juventus ile rövanş maçına çıkacak. 24. haftada Alanyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar, aynı rakibiyle bu kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. 25. haftadaki derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, 26. haftada ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.