        Galatasaray kritik virajda: Avrupa ve ligde zorlu maçlar! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray kritik virajda: Avrupa ve ligde zorlu maçlar!

        Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor maçı ile başlayan periyotta oldukça kritik maçlara çıkacak.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 09:53 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:56
        1

        Süper Lig'de bitime 13 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, lig ve Avrupa'da zorlu bir viraja giriyor.

        2

        Süper Lig'in 22. haftasında Eyüp'ü konuk edecek Sarı-Kırmızılılar, 17 Şubat'ta ise Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak.

        3

        23. haftada Konyaspor konuk olacak Galatasaray, 25 Şubat'ta Juventus ile rövanş maçına çıkacak. 24. haftada Alanyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılar, aynı rakibiyle bu kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. 25. haftadaki derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, 26. haftada ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

        4

        27. haftada Göztepe deplasmanına gidecek Sarı-kırmızılı takımın zorlu virajı 28. haftada Trabzon derbisiyle son bulacak. Galatasaray, zorlu virajdan en azla kayıpla ayrılarak hem tüm kulvarlardaki iddiasını devam ettirmeyi hedefliyor.

        5
