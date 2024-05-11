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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündemi değerlendirdi: "Florya arazisi ekonomik gücümüzü artıracak" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gündemi değerlendirdi: "Florya arazisi ekonomik gücümüzü artıracak"

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek katıldığı toplantıda gündemi değerlendirdi. Florya'daki arazinin sarı-kırmızılı kulübün ekonomik gücünü artıracağına vurgu yapan Özbek, yeni projelerle çözüm arayışında olduklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:40
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        "Florya arazisi ekonomik gücümüzü artıracak"
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        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya'daki arazinin, kulübün ekonomik gücünü artıracak değerde olduğunu söyledi.

        Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası'nın Cemile Sultan Korosu'nda düzenlediği kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Futbol kulüplerinin bazı sorunları olduğunu belirten Özbek, şunları kaydetti:

        "Finansal yapı bu sorunlardan bir tanesi. Bugün gelişen futbol ekonomisinin hangi boyutlara geldiğine bakarsanız şaşırırsınız. Dün bir haber aldım. Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e gidecek. Ne kadara alındığını merak ettim. Teyit edemedim ama bana söylenen rakam 300 milyon avro civarı. Kontrat süresini bilmiyorum ama bu transfer anlaşmasının yapılabilmesi için bu rakamlar konuşuluyor. Avrupalı takımlarla mücadele edeceksek mali yapıyı düzeltmeliyiz. Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak, sürdürülebilir bir mali yapımızın olması şart. Spordan oyuncu yetiştirip para kazanan bir ülke değiliz. 80 milyonluk ülkede senede 1-2 oyuncu yurt dışına transfer oluyor. Bunun farkına varmak lazım. Esas faaliyetimizin dışında ne yapabiliriz bunu araştırmamız lazım. Benim ve arkadaşlarımın yaptığı da bu. Çok önemli projelerimiz var. Bu projeleri divan ve genel kuruluna da gösterdik. Bu projeler, çok kısa süre içinde hayata geçecek projeler. Kulüplerin borçlu bir yapı içinde olduğu herkes tarafından biliniyor. 2019 yılında yapılandırma anlaşması yapıldı. Yapıldığı gün faiz oranı yüzde 8,5-9 iken bugün yüzde 55'e çıktı. Galatasaray, kendi hesapları itibarıyla en iyi finansal durumda olan kulüp. Buna rağmen senede 1 milyar 400 milyon lira faiz ödüyor. Ne üretirse üretsin Galatasaray bu faizi ödüyor. Bu ödemeden sonra Galatasaray'a ne kalıyor? Bu faiz oranıyla yaşaması mümkün değil. Her sene faiz, eklenerek gidiyor. İlk olarak bunu çözmemiz lazım."

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        Özbek, antrenman tesislerinin yanında Florya'da Emlak Konut'a ait 45 dönümlük arsa satın aldıklarını belirterek, "Konut imarlı bir arazi bu. 65 dönümlük bir proje yapılabilir oldu. Florya'dan taşınmamız lazım. Bu projeleri çok önceden planlamıştık. Kemerburgaz'da yaklaşık 130 dönümlük araziyi, spor tesislerini oraya taşımak üzere 49 yıllık üst kullanımı haklarını aldık. Tesisleşme anlamında futbol başka bir yere gidiyor. Florya'daki tesisler 45 sene önce yapıldı ve bu zamana kadar bir çivi çakılmadı." ifadelerini kullandı.

        Florya arazisinin ekonomik bir değeri olduğunu belirten Özbek, "Florya arazisini kulübün finansal yapısını ayağa kaldıracak bir proje için kullanmak istiyoruz. İmar planı hazır. Genel kurula bu projeyi götürdük. Oy birliğiyle bu planı yapmamıza onay verdiler. Bazı arkadaşlar ise 'Biz bu projeyi yaptırmayız' diyor. Bu ifadeler yanlış. Bu karar genel kurulun kararıyla yapılıyor. Ben burayı yaptırmam dersen bu başka anlama gelir. Ne başkan ne de üyeleri genel kurulun iradesinin üzerinde olamaz. Ben bu manada konuşan arkadaşlara bunu hatırlatmak isterim. Bu tarz konuşmalar, bu camiaya yakışmıyor." diye konuştu.

        "BASKETBOL SALONUMUZUN OLMASI LAZIM"

        Sadece futbolla ilgilenmediklerini vurgulayan Özbek, "Basketbol salonumuzun olması lazım. Yüzme tesislerimiz de çok kötü. Bunların hepsini toplayacağımız stadımızın yanında 62 dönümlük bir yerimiz var. Burada da bu spor tesislerimizi toplamak istiyoruz." dedi.

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        Dijital dünyanın önemli bir seviyeye geldiğini dile getiren Özbek, "Dijital projelere büyük emek veriyoruz. Önümüzdeki günlerde de büyük bir projenin tanıtımını yapacağız. Bu dijital projelerin ucunda hep para var. Galatasaray da bu manada en iyi temsil edilecek kulüp. Yakında bu projelerimiz açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE'YE HATAY ELEŞTİRİSİ

        Özbek, Fenerbahçe'nin ülkenin güzide kulüplerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Bizimki kadar olmasa da onların da taraftar sayısı fazla. Onları bir konuda tenkit etmek isterim. 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. 11 ilimiz bundan etkilendi. Kulübümüz, depremin ilk günü hemen bölgeye arabayla gitti. Oraya malzeme sevk ettik ama bu yetmiyordu. Hatay'da büyük bir çadır tuttuk. Bugün bölgeye gidin, herkes Galatasaray'ın oradaki faaliyetlerine saygı duyuyor. Şikayet ettiğim konu şu. Federasyon başkanına da dedim ama yapamadık. 3 kulüp, muazzam bir yarış içindeyiz. Öyle bir proje yapalım ki hayır için de yarışalım, 3 tane salon ver bize. Başkanlarla kamera karşısına oturalım ve taraftarlarımızı arayıp bağış isteyelim."

        "Bölgenin asıl ihtiyacı kalıcı konut." diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin? Sayın Cumhurbaşkanı da benim söylediğim şeyleri söyledi. Bu tip sosyal konularda da kulüplerin hazır olması lazım. Bölge insanı, onlara sarılmamızı ve ellerini sıkmamızı istiyor. Buradan bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bölgeye gidin ve oradaki insanları ziyaret edin."

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