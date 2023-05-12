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Galatasaray Kulübü ile Stelp, depremzedeler için yardım anlaşması yaptı

Galatasaray Kulübü ile merkezi Almanya'da bulunan uluslararası yardım kuruluşu Stelp arasında depremzedeler için yardım anlaşması yapıldı

Galatasaray Kulübü ile Stelp, depremzedeler için yardım anlaşması yaptı
AA

Nef Stadı'nda gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Stelp Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Eren ile Stelp gönüllüsü ve sarı-kırmızılı kulübün üyesi Erkin Köksal katıldı.

Yapılan anlaşmayla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için ilk etapta 1 milyon avro destek sağlanması öngörülüyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye'nin 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadığını hatırlatarak, "Birinci günden itibaren Galatasaray sahadaydı. 100 tıra yakın insani yardım malzemesi gönderdik. Tabi bölgeye yardım malzemesi göndermek yetmiyor. Orada, barınma konusunda da gerekenlerin yapılması lazım. Bu felaketi, acıları unutturmamamız lazım. Bölgeye olan ilgiyi azaltmamak lazım. Galatasaray olarak bölgeye olan desteğin devam etmesini istiyoruz. İlk aşamada acil barınma için 500 konteyner gönderdik. Bölgeye yaptığımız ziyarette Sayın Bakan Murat Kurum'a 250 kalıcı konut yapacağımızın sözünü verdik. Milli Eğitim Bakanı'na da 10 tane de okul yapma sözünü verdim. Galatasaray Kulübü bir şeye söz verdiğinde yapar." diye konuştu.

Stelp ile yaptıkları anlaşmanın önemine değinen Dursun Özbek, "Almanya'daki vatandaşlarımızın, yardımseverlerin topladığı paraların Galatasaray Kulübü vasıtasıyla bölgeye destek için kullanılması amacıyla bir protokol imzalayacağız. Burada Sayın Serkan Eren Bey'e teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın nasıl bir sivil toplum kuruluşu olduğunun göstergesi açısından çok önemli bir birliktelik." ifadelerini kullandı.

''BU FELAKETİ UNUTMAYALIM, UNUTTURMAYALIM''

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, deprem felaketinin unutturulmaması çağrısında bulunarak, "Bu felaketi unutmayalım, unutturmayalım. Zaman içinde acıların derinliği kayboluyor, acılar unutuluyor. Bu başka bir acı. 50 binden fazla insanımız ölmüş, 11 şehrimiz tarumar olmuş. Ne olur, bu acıyı unutmayalım, kimseye de utturmayalım. Bu faaliyetlerimize hız kesmeden devam edelim. Evet devletimiz orada elinden geleni yapıyor ama bu işi sadece devlete bırakmamalıyız. Sivil toplum kuruluşları bunun için var. Galatasaray Kulübü, bölgedeki yaraların tamamı sarılana dek faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özbek, depremzede çocuklar için Türkiye Futbol Federasyonunda düzenlenen etkinliğe katılmasının eleştirilmesine yönelik soruya, şöyle cevap verdi:

"Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çağrı geldi. Bakanlık depremzede çocukları bölgeden almış, İstanbul'a getirmiş. Bütün kulüplere çağrı yapıldı. Çocuklara moral ve motivasyon olması için maç yapılması talep edildi. Galatasaray Kulübü, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Bunun getirdiği bazı vecibeler vardır. Kulüp olarak maddi ve manevi elimizden gelen her şeyi yaptık. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'dir. Türkiye'nin acıları Galatasaray Kulübünün de acılarıdır. Galatasaray Kulübünü yönetenler, başkanından çaycısına kadar Türkiye'nin derdiyle dertlenmek zorundadır. Onun için kimin ne söylediği önemli değil, biz yaptığımız işin esasına bakıyoruz. Orada çocuklar çok mutluydu. Benzer etkinlikleri kim yaparsa yapsın Galatasaray her zaman orada olacaktır. Biz Bakü'ye gittik, orada bir maç yaptık. Baya da yüklü bir hasılat getirisi oldu. Şimdi Serkan Beyle konuştum, bundan sonraki süreçte Stuttgart ile bir maç yapacağız. Takımı oraya götüreceğim. Hasılatı yine deprem bölgesindeki projelere harcanacak."

Galatasaray'ın fikstürdeki son maçının Atakaş Hatayspor ile deplasmanda olmasının hatırlatılıp, depremzedelere destek amacıyla bu maçı oynama planlarının olup olmadığına yönelik soruya ise, "Bölgeyle devamlı irtibat halindeyiz. Şehrin planlamasıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Federasyona gittiğimde Volkan Demirel'i gördüm. Ona aynı şeyi teklif ettim. 'Biz gelip orada oynayalım.' dedim. Bütün sporcularının gittiğini söyledi. Ona 'Sporcu olması önemli değil, birini bul Hatayspor forması giydir. Orada bir gösteri, dostluk maçı gibi oynayalım.' dedim. Hatayspor Kulübü Başkanı da oradaydı. Onlar da sıcak bakıyorlar. Bunu geliştiriyoruz. Bölge insanının moralini yükseltmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde cevap verdi.

''İCARDİ ÖNEMLİ BİR OYUNCUMUZ''

Dursun Özbek, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğiyle ilgili soruya, "Evet Icardi önemli bir oyuncumuz. Icardi ile ilgili görüşlerimi başka bir toplantıda açıklarım. Bugünkü toplantının konusu, deprem felaketine uğramış bölgenin yaralarının sarılması." yanıtını verdi.

Serkan Eren de Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e teşekkür ederek, "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hedefimiz

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