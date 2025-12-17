Galatasaray, kupa maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun ilk haftasında yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu'nun ilk haftasında yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta RAMS Başakşehir'i konuk edecek.