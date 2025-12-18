Galatasaray kupada ilki yaşadı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar sahadan Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu maçla birlikte iki takım, Türkiye Kupası'nda 4. kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla turuncu-lacivertlileri kupada ilk kez mağlup etti.

Diğer müsabakaların 2'sini Başakşehir kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.