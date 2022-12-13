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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray, Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların golünü Barış Alper Yılmaz kaydederken, Lazio'nun golleri Felipe Anderson ve Luis Alberto'dan geldi.

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  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendiren Galatasaray, hazırlık maçında Lazio ile karşı karşıya geldi. 
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    Sarı-kırmızılılar, Manavgat'ta bulunan Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. 
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    Galatasaray mücadeleye Okan Kocuk, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Metehan, Yusuf Demir, Mata, Kerem ve Barış Alper 11'iyle başladı.
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    Maça hızlı başlayan Cimbom, 4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    Bu gole çabuk yanıt veren İtalyan ekibi, 11. dakikada Felipe Anderson'la eşitliği yakaladı: 1-1. 
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona ererken, Lazio ikinci devrenin hemen başında skorda üstünlüğü ele geçirdi.
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    İtalyan ekibinde 46. dakikada sahneye çıkan Luis Alberto, takımını 2-1 öne geçirdi. 
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    Kalan bölümde Galatasaray'ın baskısı sonuç getirmezken, mücadele 2-1 Lazio üstünlüğü ile sona erdi. 
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

    Galatasaray, Antalya kampındaki son hazırlık maçında 16 Aralık Cuma günü  Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşacak.
  • Galatasaray - Lazio: 1-2 (MAÇ SONUCU)

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