Galatasaray - Lazio hazırlık maçı yayın bilgisi: Galatasaray - Lazio maçı ne zaman?
Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanan Galatasaray, Süper Lig öncesindeki son provasını İtalya Serie A'nın güçlü temsilcisi Lazio karşısında verecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, hem yeni transferlerin sahne alacağı ilk maçlardan biri olacak hem de teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasındaki rotasyonları test edeceği önemli bir sınav niteliği taşıyacak. Peki, Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Serie A ekiplerinden Lazio, İstanbul’daki hazırlık maçları kapsamında önce Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak, ardından rotasını Galatasaray’a çevirecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı kırmızılılar, RAMS Park’ta oynanacak bu zorlu mücadelede hem kadro derinliğini hem de yeni transferlerinin uyumunu test etme şansı yakalayacak. İşte Galatasaray - Lazio hazırlık maçı yayın bilgisi...
GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Lazio arasındaki hazırlık maçı 2 Ağustos Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati ise TSİ 21.00 olarak belirlendi.
Bu hazırlık maçı, hem Galatasaray hem de Lazio için yeni sezon öncesi önemli bir prova niteliği taşıyor. Teknik direktörler, takımlarının son durumunu görmek, yeni transferleri denemek ve taktiksel varyasyonlar üzerinde çalışmak için maçları araç olarak kullanacak.
GALATASARAY - LAZIO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
S Sport Plus ekranlarından canlı yayımlanacak maçın biletleri 29 Temmuz Salı günü satışa sunuldu.
GALATASARAY - LAZIO MAÇI BİLET FİYATLARI
Premium - 18.000
Delux - 17.000
Lux - 16.000
Classic - 15.000
Kategori 1 - 10.000
Kategori 2 - 9.000
Kategori 3 - 8.000
Kategori 4 - 7.000
Kategori 5 - 6.500
Kategori 6 - 5.500
Kategori 7 - 5.000
Kategori 8 - 4.000
Kategori 9 - 3.000
Kategori 10 - 1.400
Kategori 11 - 1.300
Misafir - 1.300