Galatasaray, Lucescu'yu unutmadı
Galatasaray-Kocaelispor maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Mircea Lucescu'yu andı. 2000-2002 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik adam için RAMS Park tribünlerinde "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açıldı.
Giriş: 12.04.2026 - 21:02
Galatasaray taraftarı, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu Kocaelispor maçında andı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2000-2002 arasında Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör için kale arkasına, "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açtı.
Mircea Lucescu anısına mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.
Lucescu, Galatasaray'ın başında 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, 2001-02 yılında Süper Lig'de 15. şampiyonluğuna ulaşarak üçüncü yıldızı takan takımı çalıştırmıştı.
