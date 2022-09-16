Endri Çekici, Amir Hadziahmetovic ve Soner Dikmen ile gol yaklaşan Konyaspor ancak hem kaleci Fernando Muslera hem de direkleri geçemedi. Ev sahibi Galatasaray da ilk dakikada attığı gol haricinde tehlikeli sayılabilecek bir pozisyon geliştiremeyince devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.