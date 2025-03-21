Galatasaray, mağazacılıkta gelir rekoruna koşuyor!

Galatasaray saha içinde olduğu kadar saha dışında da üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı kulübün mağazacılık anonim şirketi 85 milyon euro ciro elde etti.

Galatasaray Mağazacılık AŞ, sarı-kırmızılı kulübün kasasını doldurmaya devam ediyor. Kulüp mağaza sayısını artırırken oline satışla birlikte satış adedi de bir başka boyuta geçti ve son 1 yılda 5 milyon barajına yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, mağazacılık aş'deki yatırımlarla birlikte Avrupa devlerine bu alanda kafa tutmaya başladı.

Galatasaray son iki yılda mağaza sayısını artırdı; bu süreçte, mağazacılık operasyonları için özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan tespitler ve raporlar doğrultusunda, yönetim kurulu onayıyla mayıs ayı sonunda 105 mağazaya ulaşılması hedefleniyor.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı ve Azerbaycan Bakü'de yeni mağazalar açarak büyümesini sürdürüyor. Ayrıca, Erzurum ve Kütahya gibi daha önce hiç mağaza açılmamış bölgelere girildi. Türkiye'nin en büyük outlet alışveriş merkezinde de bir GS Store Outlet açıldı. Galatasaray, Avrupa'ya açılma stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. TFF'nin de anlaşmalı olduğu çok uluslu firmayla yapılan anlaşma sonucu, Almanya, Belçika ve Hollanda gibi gurbetçilerin yoğun olduğu ülkelerde ürünler satışa sunulacak. Ürünler nisan ayı başında yurtdışında daha ulaşılabilir hale gelecek.