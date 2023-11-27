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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United maçını Jose Maria Sanchez yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Manchester United maçını Jose Maria Sanchez yönetecek

        Galatasaray - Manchester United maçını İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 12:40 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:40
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        Galatasaray maçına İspanyol hakem!
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        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile oynayacağı maçta İspanyol hakem düdük çalacak.

        Galatasaray - Manchester United maçını İspanyol hakem José María Sánchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.

        Mücadelenin Video Asistan Hakemi Ricardo de Burgos, AVAR'ı ise Juan Martinez Munuera olacak.

        Galatasaray ile Manchester United, Rams Park'ta çarşamba akşamı saat 20.45'de karşı karşıya gelecek.

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