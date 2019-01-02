BİP Spor'un haberine göre Galatasaray, Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala için geri sayıma başladı. Fatih Terim'in sol ayaklı stoper istemesinin ardından İngiliz kulübüyle görüşmelere başlanırken transfer için ortak nokta aranıyor. Bu sezon sözleşmesi sona erecek olan Fransız oyuncu için Galatasaray, yarım sezonluk kiralama teklifini iletti. Kontratını 1 yıl uzatın, bize kiralayın teklifinde bulunan Cimbom, cevap bekliyor. Galatasaray, oyuncu için kiralama bedeli ödemek istemiyor.

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Fransız futbolcu için kısa süre içinde gelişme yaşanması bekleniyor.

Mangala'yı 2014'te 30 milyon euro'ya Porto'dan transfer eden Manchester City, oyuncuyu Valencia ve Everton'a kiralamıştı. Guardiola, 27 yaşındaki futbolcuya bu sezon hiç forma şansı vermedi.

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