        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray MCT Technic, La Laguna Tenerife'ye konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic, La Laguna Tenerife'ye konuk oluyor

        Galatasaray MCT Technic, FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

        Giriş: 31.03.2026 - 11:21 Güncelleme:
        G.Saray MCT Technic, İspanya'da avantaj peşinde!

        FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray MCT Technic, yarın İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'ye konuk olacak.

        San Cristobal de La Laguna, Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        I Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak İspanya'nın La Laguna Tenerife ekibiyle eşleşen sarı-kırmızılılar, rakibini yenerek avantajı eline geçirmeyi hedefliyor.

        Eşleşmede iki galibiyet alan ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Dörtlü Final organizasyonu ise İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e kalması halinde Rytas Vilnius (Litvanya)-ERA Nymburk (Çekya) eşleşmesinin kazananıyla finale yükselmek için mücadele edecek.

        Manisa'da aile katliamı: 4 ölü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i tabancayla başlarından vurarak öldürdü. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Bakan Ersoy duyurdu! Bir kültürel miras daha yuvasına dönüyor
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Tepki çeken hasar talebi geri çekildi!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik