Galatasaray MCT Technic, üç oyuncusuna veda etti!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasına devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki ABD’li basketbolcu Fabian White Jr., 29 yaşındaki Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu başına takımımıza katılan sarı-kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks’e verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.