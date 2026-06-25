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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray MCT Technic, üç oyuncusuna veda etti!

        Galatasaray MCT Technic, üç oyuncusuna veda etti!

        Galatasaray MCT Technic'te Fabian White, Freddie Gillespie ve John Meeks ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Galatasaray MCT Technic'te üç ayrılık!

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasına devam ediyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki ABD’li basketbolcu Fabian White Jr., 29 yaşındaki Freddie Gillespie ve John Meeks ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu başına takımımıza katılan sarı-kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Fabian White Jr., Freddie Gillespie ve John Meeks’e verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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