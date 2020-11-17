DHA

Milli maç nedeniyle Süper Lig'e verilen aralar Galatasaray'a yaramıyor. Geçen sezon milli maçta ön çapraz bağları kopan Demokratik Kongolu Christian Luyindama'nın sakatlığıyla büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılar, yine bir milli arada üst üste şoklar yaşadı. Norveç Milli Takımı'nda Omar, Hollanda Milli Takımı'nda Babel koronavirüse yakalandı. Luyindama ise bu defa kasığından sakatlandı. Galatasaray'da bir anda 3 önemli eksik oluşurken, Luyindama'nın sakatlığının ne kadar süreceği merak ediliyor.

Son olarak bugün yapılan açıklamada 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı açıklandı.

BU GECE DÖNÜYOR

Luyindama, bu gece İstanbul'a dönecek ve yarın sabah MR'ı çekilecek. İlk bilgilere göre, Luyindama'nın 3-4 hafta sürebileceği tahmin edilen sakatlığıyla ilgili net raporu, kulüp doktoru Yener İnce, MR'ı gördükten sonra verecek.

BABEL'İN YERİNE FALCAO

Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif çıkan Babel'in yerine teknik heyet Falcao'nun üzerinde duruyor. Demir Grup Sivasspor maçı öncesi antrenmanda üst adalesinden sakatlanan Falcao'nun Hes Kablo Kayseri maçına kadar hazır olması bekleniyor.

SAĞ BEKE İKİ ADAY

Koronavirüse yakalanan bir başka isim Omar'ın yerine ise sağ bekte Şener ile Linnes arasında forma rekabeti yaşanacak. Şener'in son haftalardaki antrenman performansı teknik heyetin dikkatini çekiyor.