Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Molde maçı deplasman golü kuralı var mı? Galatasaray nasıl tur atlar, Şampiyonlar Ligi'ne gider? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Molde maçı deplasman golü kuralı var mı? Galatasaray nasıl tur atlar? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği zorlu karşılaşmaya dair en çok; Galatasaray nasıl tur atlar ve Molde maçında deplasman golü kuralı var mı sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 19:33 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:33 facebook

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Galatasaray Molde maçı için beklenen gün geldi çattı. Bu akşam saat 22:00'de sarı kırmızılı temsilcimizin stadı Rams Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesi; Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gider ve play-offlarda deplasman golü kuralı var mı gibi soruların yanıtlarını derledik. İşte, ayrıntılar...

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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR? Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi sahasında ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, rakibini bir kez daha mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını devler ligine yazdıran taraf olacak.