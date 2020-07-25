Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, sakatlanan Fernando Muslera'yı mumla aradı. Pandemi sonrasındaki ilk maç olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'yı kaybeden sarı-kırmızılılar 27. haftadan itibaren yediği gollerle dikkat çekti. Ligin ilk 26 haftasında kalesinde sadece 20 gol gören Galatasaray, sezonu 37 golle kapadı.

Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra 8 maça çıkan Galatasaray, bu mücadelelerin tamamında gol yedi. 8 karşılaşmada kalesinde 17 gol yiyen Galatasaray'ın yediği gol ortalaması ise pandemi öncesinde 0.76, sonrasında 2.12 oldu.