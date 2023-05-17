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Galatasaray nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

Süper Lig 2022-2023 sezonunda son dönemece girildi. 16 Mayıs Salı günü itibariyle başlayan 34. haftada lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı. Söz konusu galibiyetin ardından Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç maçı kaldı ve kaç puan alması gerekiyor gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

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  • Galatasaray nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

    Süper Lig'de son viraja girildi... Puan kayıplarının artık oldukça kritik hale geldiği ligin zirvesinde rekabet iyice artmış durumda. 34. haftanın ilk gününde lider Galatasaray, İstanbulspor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle mutlu sona bir adım daha yaklaştı. İşte, merakla araştırılan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri...
  • Galatasaray nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

    PUAN FARKINI KORUMAYI BAŞARDI!

    Süper Lig'de 34. haftanın ilk gününde Galatasaray, İstanbulspor deplasmanında aldığı galibiyetle bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda liderliğini pekiştirdi.

    Cimbom, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçilerinden Beşiktaş ile de maç eksiğine rağmen puan farkını (5) korumayı başardı.
  • Galatasaray nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

    Sarı kırmızılılar, İstanbulspor maçının ardından önce sahasında Sivasspor'u konuk edecek, ardından deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

    Cimbom, son maçında ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Galatasaray, Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip sayılacak.
  • Galatasaray nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

    GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    Galatasaray, geriye kalan 4 resmi maçının ilk 2'sini kazanması halinde diğer sonuçlara bakmaksızın 23. şampiyonluğunu ilan edecek.
  • Galatasaray nasıl şampiyon olur ve kaç maçı kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri

    Sarı kırmızılılar, en yakın takipçilerinden Fenerbahçe'nin yarın (18 Mayıs) oynayacağı Trabzonspor maçında puan kaybetmesi halinde ise 20 Mayıs Cumartesi Sivasspor maçında şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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