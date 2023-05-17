PUAN FARKINI KORUMAYI BAŞARDI!



Süper Lig'de 34. haftanın ilk gününde Galatasaray, İstanbulspor deplasmanında aldığı galibiyetle bitime 4 hafta kala şampiyonluk yolunda liderliğini pekiştirdi.



Cimbom, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçilerinden Beşiktaş ile de maç eksiğine rağmen puan farkını (5) korumayı başardı.