        Galatasaray ocak ayında 4 kulvarda sahne alacak!

        Galatasaray, ocak ayında Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da finale çıkması durumunda bu ay toplam 7 müsabaka oynayacak.

        Giriş: 01.01.2026 - 14:00 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:00
        Galatasaray 4 kulvarda sahne alacak!
        Galatasaray'ı ocak ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu ay Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçlara çıkacak. Aslan, Süper Kupa'da finale kalması durumunda ocak ayında toplam 7 karşılaşma oynayacak.

        YILIN İLK MAÇI TRABZONSPOR'A KARŞI

        Galatasaray yeni yılın ilk müsabakasında 5 Ocak günü Gaziantep'te oynanacak Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico Madrid ve Manchester City gibi önemli takımlara karşı maç yapacak. Aslan, Türkiye Kupası'nda da Fethiyespor'a konuk olacak.

        Galatasaray'ın ocak ayı fikstürü şöyle:

        05.01.2026: Galatasaray - Trabzonspor (Turkcell Süper Kupa)

        13.01.2026: Fethiyespor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

        17.01.2026: Galatasaray - Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig)

        21.01.2026: Galatasaray - Atletico Madrid (UEFA Şampiyonlar Ligi)

        24.01.2026: Fatih Karagümrük - Galatasaray (Trendyol Süper Lig)

        28.01.2026: Manchester City - Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

