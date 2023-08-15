Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile bu gece UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk maçta 3-0'lık galibiyetle avantajı elde eden sarı-kırmızılılar, adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmandan 3-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray, rövanşta Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor. Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak.
Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.
Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.
Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek. Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak. Aston Villa'ya transferi için el sıkışılan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.
Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
ICARDI VE ZAHA TARAFTARLA BULUŞUYOR
Galatasaray’da bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transfer Wilfried Zaha ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, ilk Olimpija Ljubljana maçı ile Süper Lig'deki Mondihome Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girerek süre aldı. Zaha da Kayseri temsilcisine karşı forma giydi.
İki futbolcu da Olimpija Ljubljana maçıyla bu sezon ilk kez iç sahada sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.
MUHTEMEL 11
MUSLERA
BOEY
NELSSON
ABDÜLKERİM
ANGELINO
TORREIRA
OLIVEIRA
YUNUS
MERTENS
KEREM