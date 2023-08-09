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        Haberler Gündem Galatasaray Olimpija Ljubljana rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda? GS Olimpija rövanş maçı...

        Galatasaray Olimpija Ljubljana rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya geldiği Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Söz konusu karşılaşmanın ardından rövanş maçının hangi tarihte olduğu taraftarlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Galatasaray Olimpija Ljubljana rövanş maçının günü, saati ve yayıncı kanalı ile ilgili bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 15:59
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        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi olan Galatasaray Olimpija Ljubljana karşılaşması için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. İlk maçta rakibini deplasmanda 3-0'lık skorla sürklase eden sarı kırmızılı temsilcimiz, rövanş maçı ile birlikte adını play-offlara yazdırmak için sahaya çıkacak.

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        GALATASARAY OLIMPIJA LJUBLJANA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Olimpija Ljubljana rövanş karşılaşması 15 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Rams Park'ta oynanacak.

        Mücadelenin S Sport'ta yayınlanması bekleniyor.

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        GALATASARAY OLIMPIJA LJUBLJAN BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

        Galatasaray Olimpija Ljubljana mücadelesinin biletleri henüz satışa çıkmadı.

        Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

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        GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

        Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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