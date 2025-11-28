Habertürk
        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı!

        Galatasaray, erkek basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Giriş: 28.11.2025 - 15:35 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:35
        G.Saray Ömer Yalçınkaya ile yollarını ayırdı!
        Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

