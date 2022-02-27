Bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Nef Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takımın gollerini Patrick van Aanholt (2), Ryan Babel (penaltıdan) ve Bafetimbi Gomis atarken, Çaykur Rizespor'un gollerini ise Gedson Fernandes ve Tyler Boyd kaydetti.

Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini elde ettiği Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Sarı-kırmızılı takım ligde puanını 35'e çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 23 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından taraftarın çağırdığı Bafetimbi Gomis, tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.

Galatasaraylı taraftarlar maçın ardından yönetim aleyhine, eski teknik direktör Fatih Terim lehine tezahürat yaptı.

EVİNDE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, Nef Stadı'nda 2 ayı aşkın süre sonra maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 25 Aralık 2021'de Fraport TAV Antalyaspor'u yendikten sonra sahasında oynadığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşamıştı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 yenerek taraftarı önündeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

VAN AANHOLT'TAN 2 GOL

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt, maçta 2 gol kaydetti.

Savunmanın solunda görev yapan Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın 40 ve 87. dakikalarında topu filelerle buluşturarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Patrick van Aanholt bu sezon ligde ilk kez ağları havalandırdı.

GOMIS ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, penaltı kaçırdığı maçta son dakikada bir gol attı.

Maçın 62. dakikasında Gomis, hava topunda kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Müsabakanın 64. dakikasında penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Gomis'in vuruşunda, kaleci Tarık Çetin topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Bafetimbi Gomis maçın 90+8. dakikasında gelişen atakta ise topu filelerle buluşturmayı başardı.

Geçen haftaki Göztepe maçında da iki kez ağları havalandıran Gomis, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Bu arada Gomis'in golü, 2011 yılının ocak ayında faaliyete giren Nef Stadı'nda Galatasaray adına atılan 550. gol oldu.

VAR'LA GELEN PENALTIYI BABEL GOLE ÇEVİRDİ

Galatasaray, karşılaşmanın 68. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

Soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, topu kaleci Tarık Çetin'den kurtardıktan sonra yerde kaldı. VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında yeniden inceleyen Ümit Öztürk, penaltıya kararı verdi.

Maçın 70. dakikasında penaltıyı kullanan Ryan Babel, topu filelerle buluştu.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçında kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 16 gol yerken, rakiplerine ise 13 gol attı.

Galatasaray, ligde bu sezon sadece 5 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

FERNANDES'TEN İLK GOL

Çaykur Rizespor'un devre arasında kiralık olarak renklerine kattığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Süper Lig'deki ilk golünü eski takımı Galatasaray'a attı.

Fernandes müsabakanın 8. dakikada frikikten şık bir gol kaydetti.

Portekizli futbolcu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da lig maçlarında gol sevinci yaşayamamıştı.

BAIANO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Çaykur Rizespor'da peş peşe iki sarı kart gören Baiano, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Hakem Ümit Öztürk, maçın 90+1 ve 90+2. dakikalarında sarı kart gösterdiği Baiano'yu kırmızı kartla oyundan attı.

Öte yandan karşılaşmayı 35 bin 9 biletli seyircinin tribünde takip ettiği bildirildi.