Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu görkemli bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük heyecanla beklediği kutlama programı için geri sayım başlarken, "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Kupanın kaldırılacağı anlar ve kutlamaların tüm detayları futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı izle ekranı da araştırılıyor. İşte, 2026 Galatasaray şampiyonluk kutlamasına dair merak edilen bilgiler…
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu taçlandıracağı "Dört Dörtlük Gece" etkinliği, 15 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Kutlamalar, kulübün evi olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenecek. Törenin başlangıç saati, kulübün kuruluş yılına atıfta bulunarak 19.05 olarak belirlendi.
KUTLAMALAR RAMS PARK'TA!
Galatasaray, toplamda 26. üst üste ise 4. şampiyonluğunu Rams Park’ta taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Edinilen bilgilere göre kutlama programının detayları şu şekilde şekilleniyor:
15:00: Galatasaray Lisesi'nden başlayacak kortejle kutlamalar start alacak.
18:00: RAMS Park'ta kapılar açılacak ve stadyumdaki program başlayacak.
19:05: DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkacak ve taraftarları selamlayacak.20:30: Süper Lig şampiyonluk kupası, görkemli bir törenle havaya kaldırılacak.
22:00: Unutulmaz anların yaşanacağı gece, havai fişek gösterileriyle sona erecek.
DÖRT DÖRTLÜK GECE'DE KİMLER SAHNE ALACAK?
Kutlama gecesinde sahne alacak isimler arasında DJ Suat Ateşdağlı'nın performans sergileyecek. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında Emir Can İğrek, Mustafa Ceceli & Lemina düeti, Osimhen ve Icardi gibi isimlerin de özel şovlar yapabileceği konuşuluyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
"Dört Dörtlük Gece"ye katılmak isteyen taraftarlar için bilet fiyatları ve satış takvimi açıklandı. Biletler, passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.
- Saha İçi Paketi 19.050 TL : Özel ürün hediyeli (Osimhen Box ve Dominasyon Tişörtü)
- Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905 TL
- Doğu - Batı Üst Tribünler: 500 TL
- Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50 TL