Galatasaray-Tottenham maçında son düdük sesinin gelmesinin ardından gözler lige çevrildi. Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor ile karşılaşacak. Kritik mücadeleye sayılı günler kala, "Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Samsunspor maç biletleri satışa çıktı mı?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galatasaray - Samsunspor maçı tarihi ve saati...