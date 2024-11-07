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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Samsunspor maç biletleri satışa çıktı mı?

        Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç biletleri satışa çıktı mı?

        Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlıyor. 28 puanla ligde lider durumunda bulunan sarı kırmızılar, Karadeniz ekibi karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray - Samsunspor maçının tarihi ve maç saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, "Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç biletleri satışa çıktı mı?" İşte Galatasaray - Samsunspor maçına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 23:43 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:43
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        1

        Galatasaray-Tottenham maçında son düdük sesinin gelmesinin ardından gözler lige çevrildi. Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor ile karşılaşacak. Kritik mücadeleye sayılı günler kala, "Galatasaray - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Samsunspor maç biletleri satışa çıktı mı?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Galatasaray - Samsunspor maçı tarihi ve saati...

        2

        GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

        Galatasaray - Samsunspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

        3

        GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rams Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

        4

        GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Galatasaray Samsunspor maç bilet satışları, 7 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te, GS Logolu passolig kartlarına satışa sunuldu.

        5

        Premium

        13.000 TL

        Delux

        12.000 TL

        Lux

        11.000 TL

        Classic

        10.000 TL

        Kategori 1

        7.000 TL

        Kategori 2

        5.500 TL

        Kategori 3

        4.400 TL

        Kategori 4

        3.200 TL

        Kategori 5

        2.400 TL

        Kategori 6

        1.750 TL

        Kategori 7

        950 TL

        Kategori 8

        850 TL

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