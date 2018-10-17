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Galatasaray Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray Schalke ile UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi grubunda 3. sırada bulunan temsilcimiz bu maç için hazırlıklarını sürdürdü. Peki, Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

17 Ekim 2018 Çarşamba, 10:21 | Güncelleme:

Temsilcimiz Galatasaray Almanya'nın dişli ekiplerinden Schalke'yi İstanbul'da ağırlayacak. 2. maçında Porto'ya deplasmanda kaybeden temsilcimiz liderliği kaptırmıştı. Porto'nun Lokomotiv Moskova'ya takılması halinde liderliğe yükselecek olan temsilcimizin bu maçtan nasıl bir skorla ayrılacağı merak konusu. Peki, Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray Schalke ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. 22.00'da başlayacak mücadelenin yayıncısı henüz belli olmadı.

GALATASARAY LİDERLİĞİ NASIL KAPTIRDI?

D Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Galatasaray, Porto yenilgisinin ardından üçüncülüğe düştü.

Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen Schalke 04 ile Galatasaray'ı aynı skorla mağlup eden Porto, dörder puanla zirveyi paylaştı.

Galatasaray'ın 3 puanla üçüncü sırada olduğu grupta Lokomotiv Moskova ise ikinci haftayı da puansız kapattı ve son sırada kaldı.

Galatasaray, son 3 deplasman maçını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

SCHALKE 04'ÜN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, Bundesliga'nın 7. haftasında Merkur Spiel Arena'da Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.

İlk 45 dakikası golsüz tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 48. dakikada Weston McKennie ve 53. dakikada Guido Burgstaller ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Weston McKennie'nin attığı golün pasını, Türk asıllı futbolcu Suat Serdar verdi. İlk 11'de sahaya çıkan Suat Serdar, 62. dakikada yerini Mark Uth'a bıraktı.

Fortuna Düsseldorf ekibinde ise milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı.

Geçen hafta Mainz 05'i tek golle yenerek bu sezon Bundesliga'da ilk galibiyetini alan, hafta arasında da Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenen mavi-beyazlı takım, böylelikle üst üste 3 galibiyet elde ederek çıkış yakaladı.

Schalke 04, sıralamada maç fazlasıyla 6 puanla 14. sıraya yükselirken, Fortuna Düsseldorf ise 5 puanla 17. sıraya geriledi.  

 

 

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