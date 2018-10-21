Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın güçlü ekiplerinde Schalke'yi İsanbul'da ağırlayacak. Galatasaray Schalke Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları bu dev maçın hangi kanaldan naklen yayınlanacağını merak ediyor. Temsilcimiz bu maçı kazanıp üst sıralara çıkmak istiyor. Peki, Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

GALATASARAY SCHALKE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray Schalke ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Kritik maç 24 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. 22.00'da başlayacak mücadelenin yayıncısı henüz belli olmadı.

SCHALKE 04 EVİNDE YENİLDİ



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakibi Schalke 04, Bundesliga'nın 8. hafasında Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında Werder Bremen'e 2-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 24 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04, Bundesliga'nın 8. haftasında Veltins Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.

Werder Bremen, 43 ve 66. dakikalarda Maximilian Eggestein'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Schalke 04, son iki haftada Mainz ve Fortuna Düsseldorf galibiyetlerinin ardından bu hafta sahadan puansız ayrıldı.

Schalke 04'te Türk asıllı futbolcu Suat Serdar, 69. dakikada Amine Harit'in yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte ilk 11'de maça başlayan eski milli futbolcu Nuri Şahin 78 dakika oyunda kaldı.

Werder Bremen, 17 puanla 2. sıraya yükselirken, Schalke 04, 6 puanla 16. sıraya geriledi.

SCHALKE 04 MAÇ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Galatasaray'ın Alman ekibi Schalke 04 ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçının biletleri satışa sunuldu

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki Galatasaray-Schalke 04 maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kategori 12 misafir: 150 lira

Kategori 11: 150 lira

Kategori 10: 175 lira

Kategori 9: 250 lira

Kategori 8: 300 lira

Kategori 7: 400 lira

Kategori 6: 600 lira

Kategori 5: 750 lira

Kategori 4: 800 lira

Kategori 3: 800 lira

Kategori 2: 900 lira

Kategori 1: 1000 lira

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