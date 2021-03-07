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Galatasaray - Sivasspor maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor... Bu sezon çıktığı 12 iç saha müsabakasındaki tek yenilgisini 5. haftada Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı

Galatasaray - Sivasspor maçı CANLI YAYIN!

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor...

GALATASARAY - SİVASSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Onyekuru, Babel, Falcao
YEDEKLER: Okan, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghoul
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Ligde geride kalan 28 haftada 27 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla, 60 puanlı lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda aldığı puanlarla orta sıralara tırmanan kırmızı-beyazlı ekip ise 26 maçta 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgiyle 33 puan topladı. Sivas temsilcisi, 29. hafta öncesinde 11. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Younes Belhanda, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Taylan Antalyalı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 53 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 21 gol gördü. Galatasaray, ayrıca 13 maçla ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olarak öne çıkıyor.

SAHASINDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 10 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon çıktığı 12 iç saha müsabakasındaki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu son 10 karşılaşmada rakiplerine 3 puan vermedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Fatih Terim'in öğrencileri, 10 maçlık iç saha yenilmezlik serisinde konuk takım filelerini 27 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, 10 maçın 6'sında kalesini gole kapatmasını bildi.

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