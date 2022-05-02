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Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a evinde 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları, Galatasaray - Sivasspor maçını kaleme aldı

  • 01
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    MEHMET DEMİRKOL: ÇEKİLEN SIKINTILARIN ÖZETİ

    Ahmet’in golüyle başlamak lazım. Muslera gibi bir ‘Dev’e böyle bir gol attığınız zaman bu hayatınızın en önemli başarılarından biri olur. Peki Ahmet Oğuz orta mı yaptı, şut mu çekti? Gecenin Sivas adına kahramanının da bunu bildiğini sanmıyorum. 
  • 02
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Topun canı var derler ya hani, bazen ayağın da beyni olur. Bacağınızı orta için sallarsınız, bir salise içinde emir şut olarak gider. Sanki bu da öyle bir andı. Ama gerçekten tarihi bir andı. 
  • 03
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Tabi eldeki merkez orta saha ekibi özellikle hücumdayken savunma pozisyonu almakta Pulgar’ın dahline rağmen sorun yaşadı. Evet Halil’in oyuna girişi penaltıda yaptığı işte de görüldüğü üzere katkı sağladı da yine hücumdan savunmaya geçişte sorun çözülmedi. Bu sezon başından bu yana çekilen sıkıntıların bir özeti aslında. (FANATİK)
  • 04
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: AŞÇISI GELSEYDİ

    Galatasaray için son zamanlarda yapacağım yorum hep aynı oluyor, zannediyorum bundan sonra aynı olacak: Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Kim ağlayacak? Seyirci. Peki Galatasaray'la kim dalga geçecek? Kongre üyeleri. 
  • 05
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Mustafa Cengiz vefat ettikten sonra Galatasaray'ın ne başı belli ne arka tarafı. Yönetim böyle olursa takımın da düzgün olacak hali yok. Helal olsun Galatasaray seyircisine. Bu takıma bile destek vermek için bayağı seyirci geliyor.
  • 06
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Galatasaray kongre üyelerinden bazıları başkanlık sevdasına düşmüşler ama bu isimler Galatasaray'a başkan olabilecek kapasitede değiller. Bir teknik adam getirdiler o da fiyasko. Neymiş efendim 'Guardiola'nın yardımcısıymış'. 
  • 07
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Ben olsam Guardiola'nın aşçısını getirirdim. Hiç olmazsa adam futbolculara iyi yemek yapardı. Yemekleri iyi yapardı da takım da sahada fena mücadele etmezdi hani. (FOTOMAÇ)
  • 08
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    LEVENT TÜZEMEN: YÖNETİM NEYSE TAKIMI DA O!

    Sözünü tutmayan bir yönetim, gençlik devrimi palavrasıyla yapılan kalitesiz kadro mühendisliği, Burak Elmas'ın hâlâ nedenini açıklamadığı Fatih Terim'le yolların ayrılması, güçlü yöneticilerin istifa etmeleri, çapsız, yeteneksiz, bilgisiz oyun okuma özürlü Torrent'in kurtarıcı olarak Galatasaray'ın başına getirilmesi...
  • 09
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Galatasaray'da eğer seçim haziranda yapılacaksa bu süre içerisinde Burak Elmas oyuncu transferlerine el atmamalıdır. Yeni yönetim; Kerem, Halil, Mostafa gibi hırslı, mücadeleci, yenilgiye başkaldıran oyuncu transfer etmeyi planlamalı. Galatasaray'ın başına da genç, dinamik, hırslı yerli ya da yabancı Nuri Şahin, Okan Buruk gibi hocalar getirilmelidir.
  • 10
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    İdari ibra olmayacağını bildiği halde mali kongrede "İstifa etmeyeceğim" diyerek Galatasaray'ı kaoslara ve krizlere götüren Burak Elmas, maalesef söz verdiği halde Galatasaray mahkeme kapılarında süründürüyor. Galatasaray'ın bu sezon ligdeki ruh hali, oynadığı oyun, elde ettiği başarılar Burak Elmas ve yönetimiyle aynı paralelde yürüyor. Sivasspor yenilgisi; yönetim, teknik adam ve futbolcular dahil Galatasaray'daki sezonun özetidir. (SABAH)
  • 11
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: BAŞKANINI BULAMAYAN, MAHKEMEDEN KURTULAMAYAN CAMİANIN TEMSİLCİSİ

    Galatasaray‘ın penaltı golü öncesinde Halil Dervişoğlu pozisyonu yoktan var etti. Ama gole sevinci çok az sürdü. Sivas yeniden öne geçerken, Ahmet Oğuz‘un vuruşu ne kadar güzelse, kalede çevre kontrolünü kaybeden Muslera o kadar hatalıydı. Top falso aldı falan hikaye... Tam bir Muslera hatası...

     
  • 12
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Galatasaraylı futbolculara kızamıyorum. Başkanını bulamayan, mahkeme kapısından kurtulamayan, neredeyse karakola düşecek olan bir anlayışın sahadaki temsilcileri de ancak bu kadar olur... Hani “hoca-cemaat” örneği gibi... (MİLLİYET)
  • 13
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: TORRENT'İN BÜYÜK YANLIŞI!

    Sezon sonu gelmiş, iki takımın da bir hedefi yok ama beklenmedik bir şekilde gollü ve seyir zevki yüksek bir maç. Sivasspor'un oturmuş bir saha içi düzeni var. Ziraat Türkiye Kupası'nda da final kovaladıklarından fizik olarak hazırlar. Bu tabloda Galatasaray'ın oyunu domine etmesi mümkün değildi, öyle de oldu.

     
  • 14
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    İkinci yarı Torrent'in büyük yanlışı ile başladı. Rakip organize ve birçok yönden senden daha üstün. Böyle bir durumda orta sahadan oyuncu çıkarıp ikinci santrfor oyuna sürülmez. Aslında Halil gayretliydi, penaltının da yaratıcısıydı. Halil'i oyuna aldığında Gomis'i çıkartmalıydın. 
  • 15
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Bu devrede Sivas iki gol attı, daha fazlasını da bulabilirdi. Galatasaray vefalı seyircisine mahcup olmamak için son yarım saatte biraz hareketlendi ve reaksiyon vermeye çalıştı ancak sonuç alamadı. (SABAH)
  • 16
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    OĞUZ DİZER: GALATASARAY ARTIK VAHİMSARAY!

    Doğru dürüst kurulamayan kadro ve yapılan dandik transferlerin bedeli çok pahalı ödenmekte. Böylesi vahim durum temin nedeni, idari ve teknik yönetim hataları elbette günahlarıdır. ‘Mide mikrobu’ olarak bilinen Heliconacter Pylori Galatasaray bünyesine iyiden iyiye yerleşti ve önemsenmeyin, tespit edilemedikçe; Galatasaray’da her organı ciddi anlamda harap etti.

     
  • 17
    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

    Bünyede yıllarca belirti vermeden yaşayıp gizli gizli tahrip eden bu bakteri mideyi hallettikten sonra, beyni de hedef aldı bitirdi. Şimdi de şahit olunduğu üzere, koskoca Galatasaray‘ı 'vahimsaray' konumuna getirdi! (FANATİK)
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    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları
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    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları
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    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları
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    Galatasaray - Sivasspor maçı yazar yorumları

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