Galatasaray - Sivasspor maçı YAZAR YORUMLARI

Galatasaray durmuyor, koşuyor - İbrahim Yıldız |

Kim ne derse desin. Galatasaray; heyecanlı, istekli oyun anlayışı ile rakip takımlar için her zaman tehlikeli oldu.

Sivas karşısında bunu bir kez daha gördük.

Oyunun ilk 22 dakikasında attıkları gollerle maçı bitirdiler aslında.

İlk yarı atılan goller skoru belirledi.

İkinci yarı oyun temposunu biraz daha düşürdüler. Gol atamadılar. Fakat, üstünlüğü kaybetmediler.

Sarı-Kırmızılılar adına kolay bir maç oldu. Bekledikleri bir rakip yoktu karşılarında. Hiç zorlanmadılar.

Sivasspor lig’de kalmak için çaba gösteriyor. Oynadıkları oyun yeterli mi? Tartışılır. İşleri çok zor. (HABERTÜRK)