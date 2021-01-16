Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile son 6 sezonda oynadığı 21 karşılaşmanın sadece 3'ünden galibiyetle ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 10 derbinin 2'sini kazanırken, 2 derbiden beraberlik, 6 derbiden de yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Fenerbahçe ile 11 derbinin sadece 1'ini kazanabilen Galatasaray, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Rakipleriyle oynadığı bu 21 derbide 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

SON 11 DERBİDE İKİ KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile yaptığı son 11 derbide sadece 2 kez mağlup oldu.

Son 6 sezonun genelinde derbi karnesi zayıf olan sarı-kırmızılılar, son 11 büyük maça bakınca farklı bir görüntü çiziyor. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısıyla başlayan süreçte rakipleriyle yaptığı 11 derbinin 3'ünü kazanan Galatasaray, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 6 gol gördü.

SON 21 MAÇLIK PERFORMANS

Galatasaray'ın ligde çıktığı son 21 derbi ve sonuçları şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSkor (GS-Rakip)
2015-2016Süper LigFenerbahçe (D)1-1
Süper LigBeşiktaş (D)1-2
Süper LigFenerbahçe0-0
Süper LigBeşiktaş0-1
2016-2017Süper LigBeşiktaş (D)2-2
Süper LigFenerbahçe (D)0-2
Süper LigBeşiktaş0-1
Süper LigFenerbahçe0-1
2017-2018Süper LigFenerbahçe0-0
Süper LigBeşiktaş (D)0-3
Süper LigFenerbahçe (D)0-0
Süper LigBeşiktaş2-0
2018-2019Süper LigFenerbahçe2-2
Süper LigBeşiktaş (D)0-1
Süper LigFenerbahçe (D)1-1
Süper LigBeşiktaş2-0
2019-2020Süper LigFenerbahçe0-0
Süper LigBeşiktaş (D)0-1
Süper LigFenerbahçe (D)3-1
Süper LigBeşiktaş0-0
2020-2021Süper LigFenerbahçe0-0

BEŞİKTAŞ'I DEPLASMANDA 5 SEZONDUR YENEMİYOR

Galatasaray, Beşiktaş ile dış sahada oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

Siyah-beyazlıları deplasmanda son olarak 2014-2015 sezonunda 4 Ocak 2015'te yenen sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin sahasında galibiyet elde edemedi. Galatasaray, bu süreçte 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı. Son 5 dış saha maçında Beşiktaş'a 3 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 9 golü önleyemedi. Galatasaray, deplasmandaki son 3 Beşiktaş derbisini de gol atamadan tamamladı.

Bu süreçte Beşiktaş ile son 4 deplasman maçını Vodafone Park'ta oynayan Galatasaray, bu statta da galibiyet elde edememiş oldu. Sarı-kırmızılılar, Vodafone Park'taki 4 müsabakada 1 beraberlik alabilirken, 3 kez de mağlup oldu. Galatasaray, , Vodafone Park'ta sadece 2016-2017 sezonunda 2-2 sona eren müsabakada gol atabildi.

TEK TESELLİ DEPLASMANDAKİ FENERBAHÇE GALİBİYETİ

Son dönemde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmekte zorlanan Galatasaray'ın tek tesellisi, Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.

Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başarmıştı.

TFF SÜPER KUPA, PENALTILARLA GALATASARAY'IN

Son 6 sezonda Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig haricinde 1 kez karşılaştı.

2015-2016 sezonu lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray, 13 Ağustos 2016'da Konya'daki TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle sona eren müsabakada gülen taraf, seri penaltı atışları sonucu 4-1'lik skorla sarı-kırmızılı takım oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri!
FUTBOLKritik gün salı!
Erkan Özdamar, Antalyaspor-Trabzonspor maçından alındı!
FUTBOLErkan Özdamar görevden alındı!
Beşiktaş - Galatasaray derbisi saatinde kar yağışı bekleniyor!
FUTBOLDerbi saatinde kar yağışı bekleniyor!
İngiltere futbolunun tarihine geçen golcü: Wayne Rooney
FUTBOLTarihe geçen golcü artık menajer!
Bursaspor’da Recep Aydın’la yollar ayrılıyor
FUTBOLRecep Aydın’la yollar ayrılıyor
Falcao, Portland'a transfer oluyor mu? ABD'den açıklama geldi!
FUTBOLABD'ye gidiyor mu? Portland'dan açıklama!
Duhan Aksu ameliyat edildi
FUTBOLDuhan Aksu ameliyat edildi
Amatör futbolcu transferi 15 Şubat’ta başlayacak
FUTBOLAmatör futbolcu transferi 15 Şubat'ta
Süper Lig'de derbi heyecanı!
FUTBOLSüper Lig'de derbi heyecanı!
Çaykur Rizespor'da pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
FUTBOLRizespor'da vaka sayısı 5'e çıktı