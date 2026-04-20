Süper Lig’de son 4 haftaya 4 puanlık avantajla giren Galatasaray, sergilediği hücum performansıyla liderliğinin tesadüf olmadığını kanıtladı. İstatistiklerin hemen her alanında zirveyi parselleyen sarı-kırmızı ekip; 69 golle ligin en skorer takımı olmasının yanı sıra, gol beklentisi, net gol pozisyonu ve rakip ceza sahasında topla buluşma verilerinde de ligin en iyisi konumunda.

Cimbom’un bu etkileyici rakamlara, dünya yıldızı Victor Osimhen’in uzun süreli yokluğunda ulaşması ise dikkat çeken en önemli detay oldu.

Sezon boyunca sakatlıklar, kart cezaları ve Afrika Kupası nedeniyle tam 11 maçta görev alamayan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde yalnızca 19 maçta sahaya çıkabildi.

Sınırlı sürede oynamasına rağmen 12 gol ve 4 asistlik kritik bir katkı sağlayan Osimhen’in, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son 4 haftada sahada olması planlanıyor.

Galatasaray, en büyük hücum silahının da takıma dönmesiyle şampiyonluk yolunda elini iyice güçlendirmiş durumda.