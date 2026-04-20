Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray son viraja Osimhen'le giriyor!

        Son viraja Osimhen'le giriyor!

        Süper Lig'de bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğuna koşuyor. Sarı-kırmızılılarda Liverpool maçında sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen'in de kritik viraj öncesi takıma geri dönmesi bekleniyor.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig’de son 4 haftaya 4 puanlık avantajla giren Galatasaray, sergilediği hücum performansıyla liderliğinin tesadüf olmadığını kanıtladı. İstatistiklerin hemen her alanında zirveyi parselleyen sarı-kırmızı ekip; 69 golle ligin en skorer takımı olmasının yanı sıra, gol beklentisi, net gol pozisyonu ve rakip ceza sahasında topla buluşma verilerinde de ligin en iyisi konumunda.

        Cimbom’un bu etkileyici rakamlara, dünya yıldızı Victor Osimhen’in uzun süreli yokluğunda ulaşması ise dikkat çeken en önemli detay oldu.

        Sezon boyunca sakatlıklar, kart cezaları ve Afrika Kupası nedeniyle tam 11 maçta görev alamayan 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, ligde yalnızca 19 maçta sahaya çıkabildi.

        Sınırlı sürede oynamasına rağmen 12 gol ve 4 asistlik kritik bir katkı sağlayan Osimhen’in, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son 4 haftada sahada olması planlanıyor.

        Galatasaray, en büyük hücum silahının da takıma dönmesiyle şampiyonluk yolunda elini iyice güçlendirmiş durumda.

