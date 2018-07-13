Sarı-kırmızılı kulüp, geride kalan sezon takımın sözleşmeli oyuncuları arasında yer alan 9 isimle yeni sezonda devam etmeme kararı aldı. Mukavelesi sona eren 7 isme yeni sözleşme önermeyen sarı-kırmızılı ekip, 1 oyuncusunu satıp, 1 oyuncusuyla ise anlaşarak yollarını ayırdı.
YEDİ OYUNCUYA YENİ MUKAVELE YOK
Sözleşmeleri sezon sonu itibarıyla biten 7 futbolcuya yola devam edilmedi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Koray Günter, Hakan Balta, Yasin Öztekin, Iasmin Latovlevici, Umut Gündoğan ve Eray İşcan ile kiralık kontratı sonlanan kaleci Cedric Carrasso'yla vedalaştı.
Bu isimlerden Koray Günter, İtalya'nın Genoa takımına, Umut Gündoğan ise Boluspor'a transfer olurken, diğer oyuncular henüz yeni bir takımla kontrat yapmadı.
SÖZLEŞMESİ SÜREN 2 İSİM AYRILDI
Galatasaray, yeni sezon öncesi mukavelesi bulunan 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Geride kalan sezonu Belçika ligi ekiplerinden Standard Liege'de kiralık olarak geçiren Luis Pedro Cavanda, 2,4 milyon avro bonservis karşılığında bu ekibe satıldı.
Sarı-kırmızılı ekibe 2013-2014 sezonu devre arasında transfer olan ancak A takım formasını hiç giyemeyen İsviçreli oyuncu Endoğan Adili'nin sözleşmesi ise anlaşılarak feshedildi.
Oyuncunun, 2018-2019 futbol sezonundaki 1 milyon 120 bin liralık alacağının 620 bin lirasından feragat ettiği, kendisine ise 500 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.
TARIK VE TOLGA'NIN DURUMU BELİRSİZ
Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci'nin takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Transfer maliyeti ve beklentilerin çok altındaki performansıyla gündem olan Tarık Çamdal'a takım bulunması için çaba sarf edilirken, oyuncunun bu sezon alacağı 1 milyon 605 bin avroluk garanti ücret işleri zorlaştırıyor.
Sezonun son bölümünde ağrıları olduğu gerekçesiyle maçlara çıkmayan ve teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Tolga Ciğerci ise kamp çalışmalarına da götürülmedi. Yıllık 2 milyon avro garanti ücreti bulunan Tolga için nasıl bir yol izleneceği merak konusu.
Her iki oyuncunun da sözleşmeleri, 2019 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla bitecek.
Öte yandan, 9 oyuncusuyla yola devam etmeyen Galatasaray'da Yuto Nagatomo'nun bonservisi alınırken, Ryan Donk'un sözleşmesi uzatıldı, Muğdat Çelik ve Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru ise kadroya dahil edilen isimler oldu.
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