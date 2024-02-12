Galatasaray, Sparta Prag maçı hazırlıklarına başladı: 3 müjdeli haber birden!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçı hazırlıklarına devam eden Galatasaray'a 3 oyuncusundan müjdeli haber geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan bir diğer isim Hakim Ziyech ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.