UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray evinde Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam ediyor. Avrupa Ligi’nde C Grubu’nu ikinci olarak tamamlayan Sparta Prag ise play-off turuna kalmaya hak kazandı. İşte, Galatasaray- Sparta Prag maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...