        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu: İstesek 4-5 oyuncu alabiliriz - Galatasaray Haberleri

        Abdullah Kavukcu: İstesek 4-5 oyuncu alabiliriz

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Şampiyonlar Ligi kura çekimini değerlendirdi. Kulüp televizyonuna konuşan Kavukcu, "Çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçen sezonki kadromuzu koruduk. Rakiplerimiz düşünsün" derken, transfer çalışmalarıyla ilgili ise, "Hocamızın bizden isteği ve başkanımızın kararları çerçevesinde çalışıyoruz. Galatasaray çok farklı noktaya geldi. İstesek 4-5 oyuncu alabiliriz ama A kalite olması önemli" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 28.08.2025 - 21:10 Güncelleme: 28.08.2025 - 21:10
        "İstesek 4-5 oyuncu alabiliriz"
        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

        Sarı-kırmızılı takım, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

        "ÇOK BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

        Kura çekiminin ardından GSTV'ye açıklamalarda bulunan Kavukcu, "Çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçen sezonki kadromuzu koruduk. Rakiplerimiz düşünsün. Hocamıza, ekibimize, takımımıza ve taraftarlarımıza inanıyorum. Çok başarılı olacağız." diye konuştu.

        Kadro kalitelerine değinen Kavukcu, "Kadromuza takviyeler yaptık. Rakiplerimizin hiçbirinde bir Osimhen yok. İnşallah iyi olacak." dedi.

        Abdullah Kavukcu, Fransa'nın Monaco takımından Wilfried Singo'nun transfer edilmesine ilişkin ise "Hocamızın bizden isteği ve başkanımızın kararları çerçevesinde çalışıyoruz. Galatasaray çok farklı noktaya geldi. İstesek 4-5 oyuncu alabiliriz ama A kalite olması önemli. Doğrudan oynayabilecek, bizi sonuca götürecek, eksik bölgelerimiz için transferler yaptık. Hocamız ne istediyse onu yaptık. Nokta atışı transferler yapıyoruz. Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bir kriter var. Ona göre transfer yapıyoruz. Yerli statüsündeki oyuncular zaten sayılı." ifadelerini kullandı.

