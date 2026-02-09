Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eler istifa etti!

Galatasaray'ın Manchester City deplasmanına yönelik bir organizasyonla ilgili ortaya atılan iddialar, sarı-kırmızılı kulübün kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bir taraftarın, Galatasaray Sportif AŞ'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Eler tarafından mağdur edildiğini öne sürülmüştü.

AHMET ELER'DEN AÇIKLAMA

Gelişmelerin ardından Ahmet Eler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti.s

İşte Ahmet Eler'in açıklaması:

"Son günlerde sosyal medyaya ilgili şahıs tarafından verilen bilgi ile bazı hesaplar tarafından gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve itibarımı hedef alan paylaşımlar yapılmaktadır.

REKLAM

Bahse konu yurt dışı organizasyonuna ilişkin tutar , taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda ilgili kişinin yardımcısı Barış Bey'e nakden ve eksiksiz teslim edilmiştir.

Sosyal medyada yine ifade edilen benim parayı kendime aldığım gibi bir durum söz konusu değildir, Tutar üç kişi adına ilgili şahıs tarafından Tur şirketine yatırılmış olup, şahsıma düşen kısmını da nakit elden teslim edilmiştir.

Mesnetsiz şekilde Galatasaray'a yardım ve bağış gibi adlandırılması söz konusu değildir zaten , Tur şirketinin hesabına yatırıldığı da açıktır.