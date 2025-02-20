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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Galatasaray taraftarlarından, Filistin’e destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür pankartı - Futbol Haberleri

        Galatasaray taraftarlarından, Filistin’e destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür pankartı

        Galatasaray taraftarları, AZ Alkmaar maçında Doğu Tribünü'nde açtıkları pankartlarla Celtic taraftarlarına, Filistin'e destekleri için teşekkür etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:15 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:15
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        Celtic taraftarlarına teşekkür pankartı!
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        Galatasaraylı taraftarlar, Doğu Tribünü'nde açtıkları pankartla Celtic'e teşekkür etti.

        İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları hemen hemen tüm karşılaşmalarında yaptıkları koreografi ve oluşturdukları tribün ambiyanslarıyla İsrail'in işgali altındaki Filistin'e destek mesajları veriyordu.

        Galatasaray taraftarları da AZ Alkmaar maçında Doğu Tribünü'nde açtıkları pankartlarla Celtic taraftarlarına teşekkür etti.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, Doğu Tribünü'nde açılan pankartta, "Filistin'e olan sarsılmaz destekleri için Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Ayrıca kale arkasında yer alan tribünlerde de 'Filistin'deki soykırımı durdurun' ve 'Filistin özgür değilse, dünya tutsaktır' yazılı pankartlara yer verildi.

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